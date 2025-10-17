Transfer bombası yolda! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport, Al Hilal forması giyen Sırp yıldız Sergej Milinković-Savić hakkında dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sergej Milinković-Savić ile ilgileniyor.

Oyuncunun Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı, Türkiye’nin de onun için ciddi bir pazar haline geldiği belirtildi.

2023 yazında Lazio’dan 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal’a transfer olan 30 yaşındaki Sırp futbolcu, kulübüyle sözleşme yenileme konusunda net bir karar vermedi.

Milinković-Savić bu sezon Al Hilal formasıyla şu ana kadar 6 maçta görev aldı, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Suudi basını ise, oyuncunun performansının beklentilerin altında kaldığını ve kulübün yeni kontrat konusunda aceleci davranmadığını yazdı.