Avukat Rezan Epözdemir davası: İlk duruşma tarihi belli oldu

Avukat Rezan Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Epözdemir’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, ilk duruşmanın 19 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede, Epözdemir’in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021 yılında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak’ın tahliyesi ve ev hapsi kararlarının kaldırılması sürecinde rüşvete aracılık ettiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, rüşvet suçlaması nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile A.D. arasında geçen WhatsApp yazışmalarında, rüşvet olarak alınan paranın “Rezan” isimli bir kişiye götürüleceğine dair mesajlara rastlandığı belirtildi. A.D’nin tanık olarak verdiği ifadede, bu kişinin Rezan Epözdemir olduğunu söylediği kaydedildi.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKİCİ UNSURLAR

Epözdemir’in ofisinde yapılan aramada, biri 1 Nisan 2021 tarihli 1 milyon 560 bin lira, diğeri 9 Temmuz 2021 tarihli 930 bin lira tutarında iki bono bulundu. MASAK raporuna göre, Epözdemir’in geçmişte C.Ç’nin oğluna burs ödemesi yaptığı da iddianamede dikkat çekici unsur olarak yer aldı.

Ayrıca A.D’nin 27 Eylül 2018’de Epözdemir’in hesabına 1 milyon 268 bin lira yatırdığı, aynı dönemde Epözdemir’in hesabına döviz cinsinden nakit yatırma işlemleri yaptığı tespit edildi.

Epözdemir’in savunmasında, C.Ç.’ye bir araç verdiğini ancak bunun “ivazlı tahsis” kapsamında olduğunu belirttiği, ancak bu iddiasını belgeleyemediği ifade edildi. İddianamede, iki isim arasındaki ilişkinin “normal tanışıklığın ötesinde” bir yakınlık taşıdığına dikkat çekildi.

Savcılık, Rezan Epözdemir’in “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İlk duruşma 19 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.