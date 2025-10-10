Ben Leman 2. Bölüm canlı izle! NOW TV full tek parça HD

Şahika, Mine ve Suzi, yıllar önce yok ettiklerini sandıkları kırmızı kartların yeniden ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Ancak kartları gönderen kişinin Leman olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Kadınlar konuyu kapattıklarını düşünürken, Leman çok daha büyük bir planın peşindeydi.

Diğer yanda okulda işler Leman’ın düşündüğü gibi gitmiyordu. Maya’yı himayesine alması, Ada, Karan, Can ve Elif’in tepkisini çekti. Gençler, Leman’ı kasabadan göndermek için beklenmedik bir plan kurdu. Ancak Leman’ın da bir zayıf noktası vardı; bu açık onun için sert sonuçlar doğuracaktı.

