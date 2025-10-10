Ben Leman 2. Bölüm canlı izle! NOW TV full tek parça HD

Ben Leman 2. bölümde kırmızı kartlar yeniden gündeme geliyor. Leman, eski dostlarına karşı büyük bir plan yaparken ilk hedefi Şahika oluyor. Kasabada dengeler değişirken Leman ve Demir arasındaki yakınlık dikkat çekiyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ben Leman 2. Bölüm canlı izle! NOW TV full tek parça HD
Yayınlanma:

Şahika, Mine ve Suzi, yıllar önce yok ettiklerini sandıkları kırmızı kartların yeniden ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Ancak kartları gönderen kişinin Leman olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Kadınlar konuyu kapattıklarını düşünürken, Leman çok daha büyük bir planın peşindeydi.

Diğer yanda okulda işler Leman’ın düşündüğü gibi gitmiyordu. Maya’yı himayesine alması, Ada, Karan, Can ve Elif’in tepkisini çekti. Gençler, Leman’ı kasabadan göndermek için beklenmedik bir plan kurdu. Ancak Leman’ın da bir zayıf noktası vardı; bu açık onun için sert sonuçlar doğuracaktı.

CANLI İZLE 

https://www.nowtv.com.tr/Ben-Leman/izle 

Avukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiAvukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiGündem
Beşiktaş’tan kovulmuştu: Ole Gunnar Solskjaer’in yeni mesleği belli oldu!Beşiktaş’tan kovulmuştu: Ole Gunnar Solskjaer’in yeni mesleği belli oldu!Spor
leman
Günün Manşetleri
94 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Bayrampaşa'da başkanvekilli seçimi yeniden yapılacak
Son 21 gün! Süre uzatılmayacak”
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 154 milyonluk vurgun iddiası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Ateşkes anlaşmasına Türkiye yön verdi!”
“Hitler’i mezarında ters döndürecek zulümler işliyorlar!”
Gazze’de ateşkes saat 12.00’de yürürlüğe girdi
İstanbul’da 'Huzur' operasyonu: 1114 kişi gözaltına alındı!
Kumar ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kayseri “Dünya Spor Başkenti” olma yolunda
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın paniği! Piyasalarda altın paniği!
Doğal antibiyotik! Karanfilin faydalarını okuyunca evden eksik etmek istemeyeceksiniz! Doğal antibiyotik! Karanfilin faydalarını okuyunca evden eksik etmek istemeyeceksiniz!
Meteoroloji’den yeni uyarı! Meteoroloji’den yeni uyarı!
Bankalarda mevduat kapışması! Bankalarda mevduat kapışması!
Krediyle ev hayali kuranlar dikkat! Krediyle ev hayali kuranlar dikkat!