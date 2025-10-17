🔴 CANLI İZLE! Anadolu Efes Panathinaikos maçı Euroleague karşılaşması başlıyor!

THY Euroleague Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Anadolu Efes, taraftarı önünde Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun iki dev takımı kozlarını paylaşırken, mücadele öncesi yayın bilgileri merak konusu oldu.

ANADOLU EFES – PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague’de Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki mücadele, 17 Ekim Cuma günü saat 20.30’daoynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Canlı izleme bağlantısına, yayıncı kuruluşların dijital platformları üzerinden erişilebilecek.

Basketbolseverler, abonelik gerektiren S Sport Plus ve S Sport kanalları aracılığıyla maçı canlı takip edebilecek.

📺 CANLI İZLE 🔴 – Anadolu Efes Panathinaikos maçı saat 20.30’da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında!