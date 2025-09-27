🔴 CANLI İZLE Karagümrük–Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Karagümrük–Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig 7. haftanın kapanış maçlarından Karagümrük–Trabzonspor, bugün 27 Eylül 2025 Cumartesi saat 20.00’de

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki kritik müsabaka, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasını kapatan maçlardan biri olarak bugün, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek ve yayın beIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak verilecek. 

⚽ STAT VE HAKEM DETAYLARI

Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. 
VAR görevlisi olarak Erkan Özdamar görev alacak. 
Yardımcı hakemler ve AVAR kadrosu da maçın teknik ekipler listesinde yer alıyor.

🏟️ KULÜP DURUMU, SAKATLIKLAR VE MUHTEMEL 11’LER

Karagümrük cephesinde Ahmet Sivri, Enzo Roco ve Kranevitter’in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Anıl Çınar’ın durumu ise maç saatinde netleşecek. 

Trabzonspor’da Okay Yokuşlu kırmızı kart cezalısı, Cihan Çanak, Nwakaeme ve Bouchouari sakat durumda. Mustafa Eskihellaç ve Batagov’un forma durumu maç öncesi netleşecek. 

Muhtemel 11’ler şöyle:

Karagümrük: Grbic, Ricardo, Atakan, Anıl, Balkovec, Johnson, Tiago, Tresor, Berkay, Serginho, Gray 

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Baniya, Arif, Tim Jabol, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu 

