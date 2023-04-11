"Dümenin başına Vatan Partisi geçecek"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Vatan Partisi'nin ve ittifakların aday listelerini değerlendiriyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

- İki liste çarpışıyor. Diğer partilerin listelerinin toplamı çürümeyi yansıtıyor. İçinde PKK bağlantılılar, FETÖ bağlantılılar, HÜDA PAR'lılar, yani bölücülüğün ve ayrılıkçılığın diğer şubesi, mafya elemanları... Bunlardan oluşan listeler.

- HÜDA PAR AK Parti'nin listelerinden seçime giriyor, AK Parti'nin müttefiki olan Büyük Birlik Partisi Meclis'in dışında bırakılıyor.

- Sistemin partileri Amerika'dan yakalarını kurtaramadılar. Dolayısıyla Amerika artıklarını tekrar Meclis'e sokuyorlar.

- Sistemin iki duvarı var. Bir duvar Cumhur İttifakı, diğer duvar Millet İttifakı. Millet İttifakı Amerika'nın adamları, Cumhur İttifakı Amerika'dan korkuyor. Sistem iki duvar üzerinde duruyor.

- Alınmayanlar açısından da bakmak lazım. Mesela Metin Külünk... Metin Külünk AK Parti'nin Amerika'ya meydan okuyan, çok birikimli bir entellektüel. Namuslu, karakterli... O yok listelerde. Veya Tolga Ağar, o da alınmıyor. Süleyman Soylu kenarlara itiliyor. Evet İstanbul'da liste başı Sayın Süleyman Soylu ama İçişleri Bakanı olarak kenarlara atılan, fotoğraf karelerinin dışında bırakılan... Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na da son veriliyor. Onun Meclis'e alınması bunu gösteriyor.

- İki Barış, Süleyman Soylu'yu hedef alan sipariş, ısmarlama kitaplar yazdı. Onlar da aynı Sedat Perker'in misyonunu üstlenerek Süleyman Soylu'ya vuruyor.

- Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde "kaç milletvekili vereceksiniz? Kaç bakanlık alacağız?" böyle bir şey söylemedim. Şunu söyledim; "Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. O zorlukları göğüslemeye biz 15-16 Temmuz gecesi başladık. O gün Amerikan Emperyalizmi başarılı olsaydı sizinle toprağın altında komşu olacaktık. Şimdi Türkiye'nin önünde böyle zorluklar var. Bizim bu zorlukların karşısında Üreticilerin Milli Hükümeti'ni oluşturmamız lazım."

- AK Parti Amerika'dan korktuğu için Vatan Partisi'yle ittifak yapmadı.

- Cumhur İttifakı Atlantik Sistemi'ne kendini kabul ettirme yolunu seçti.

- Amerika ile birlikte Üretim Devrimi'ni yapamazsınız.

- AK Parti seçim beyannamesinde "NATO ile ilişkilerimizi geliştireceğiz" diyor, Avrupa Birliği sevdasından vazgeçmiyor, öte yandan "özelleştirmede ısrar edeceğiz" şeklinde özetleyebileceğimiz bir beyanname. Neresi yerli ve milli bu seçim beyannamesinin? Bunların hepsi milliliğe karşı gayri milli, yerliliğe karşı küresel.

- Göreceğiz, Meclis'e girince HÜDA PAR ve HDP birlikte hareket edecekler. Kürsüye çıkıp Türk kavramına karşı çıkacaklar, kürsüye çıkıp özerklik iddiasında bulunacaklar, kürsüye çıkıp kahraman olarak Şeyh Said ve Seyit Rıza'yı anacaklar. İkisinin de kahramanları aynı.

- Sayın Cumhurbaşkanımız "tek millet, tek devlet" diyor ama "tek millet, tek devlet"e karşı çıkanları kolundan tutup Meclis'e sokuyor.

- Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız HÜDA PAR'ın programını okumuyor mu? Parlementonun içine dinamit götürüyorlar. Meclis'e hem CHP mayın taşıyor, hem de Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu HÜDA PAR'la birlikte mayın sokuyor, dinamit sokuyor.

- Büyük Birlik Partisi Meclis dışında kaldı, HÜDA PAR'dan da en az dört milletvekilini Sayın Cumhurbaşkanımız Meclis'e sokuyor.

- AK Parti içindeki Amerikan emperyalizmi yanlılarıyla milli olanlar arasında bölünmenin başladığını görüyoruz. Sayın Süleyman Soylu'ya tavırlarında, Sayın Metin Külünk'e tavırlarında, Sayın Tolga Ağar'a tavırlarında bunu görüyoruz. Zaten Sayın Ethem Sancak'tan niye vazgeçtiler.

- Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede duracak kendisi seçecek. Ama şimdiki AK Parti politikaları gösteriyor nerede durduğunu.

- Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeden önce "Yeni hükmet modeli" adıyla ne konuşacağımızı kamuoyuna duyurduk.

- Biz listelerimizi oluştururken Türkiye'nin zorluklarıyla baş edebilecek bir Meclis grubu kurmayı öne aldık. Bizim listelerimizin özelliği Üreticilerin Milli Hükümetinde görev yapacak bir kadroyu Meclis'e taşımak, buna dikkat ettik.

- En çok genci olan liste Vatan Partisi listeleridir. 198 gencimiz var. 76 tane şu anda öğrencilik yapan insan var şu anda listelerimizde. Diğer partilerle karşılaştırılmayacak kadar...

- Bizim partimizin zaten liderleri genç. Bakın Başkanlık Kurulu'nda genç arkadaşlarımız var.

- 13 Başkanlık Kurulu'nun 8'i genç arkadaşlar.

- Listeler esas olarak illerimizden belirlendi. Orada demokratik şekilde belirlenen listeleri kabul ettik.

- Vatan Partisi'nde 171 işçi adayımız var. 600 kişilik listenin neredeyse üçte biri işçilerden oluşuyor. Listemizde emekçiler neredeyse yüzde yüze yakın.

- Bizim partimizde liste kavgası olmadı. Herkes listedeki yerini bir görev olarak gördü. Öyle insanlar yok bizde.

- Adaylık hiçbir şekilde parayla değil.

- Bütün illerimizde çok esaslı ve hayat içerisinde çok önemli birikimler kazanmış adaylarımız var.

- Türkiye'de 190 bin sandık görevlisi belirleyecek 5 partiden biriyiz.

- Kayseri Şeker Fabrikası'yla ilgili Sayın Bakanımızla görüştüm. Kendisi konunun üzerinde hassasiyetle duracaklarını belirttiler. Yine Sayın Mustafa Elitaş'a konuyu anlattım. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar da haksızlık yapıldığını, ayrımcılık yapılmaması gerektiğini bana ifade ettiler.

- On on beş kadar işe alınmayan insanımız var, ben inanıyorum bu arkadaşlarımız da işe geri alınacak.

- NATO'da yer altı NATO'ları var. Yani NATO'ya girdiğiniz zaman aynı zamanda devletinizin içinde bir aygıt oluşturulmasını kabul ediyorsunuz. Buna da İtalya'da Gladyo dediler. En çok bunu Türkiye tanıdı. Nasıl tanıdı? 12 Mart 1971 darbesiyle tanıdı. 12 Mart 1980 darbesini kim yaptı? Yine Gladyo yaptı. 15-16 Temmuz darbe girişimini kim yaptı? Onu da FETÖ Gladyosu yaptı.

- Biz NATO'yu Türkiye'nin yakın tarihinde nerede tanıdık? ABD'nin politikalarından Türkiye çıkmaya yeltendi mi Gladyo kılıcını vuruyor.

- NATO doğrudan o ülkenin dizginlerini elinde tutan, istediği yönde yürümediği zaman da elindeki kılıcı çekip vuran bir örgüt.

- Anayasa Mahkemesi PKK'ya para veriyorsa bir tahribat vardır. Bu tahribatın sorumlusu 1945'ten bu yana Türkiye'yi yönetenler.

- Amerika baş aşağı gidiyor. Fransa büyük bir devlet. Emperyalist-kapitalist burjuvası var. Oyuncak bir devlet olamaz Fransa. Avrupa sistemi içinde Amerika'ya isyanlar başlıyor.

- Amerika ile Avrupa sermayesi arasında büyük bir rekabet var. Avrupa Birliği zaten kendisi bir Amerika'dan bağımsızlaşma hareketiydi. Bütün Avrupa'da Amerika'ya direnen milliyetçi partileri yükselişe geçti.

- Türk Devletlerinin Amerika'ya kafa tutma mevzisinde Sayın Tayyip Erdoğan yanlarında olamadı.

- Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga. Ekonomi ve güvenlik Asya'ya kaydığı için Türkiye Asya'ya dönüyor.

- Amerika başaşağı giderken, Türkiye gemisi Asya'ya doğru giderken Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Meral Akşener, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ve diğerleri terse doğru koşuyor. Geminin kaptanı değişecek. Göreceksiniz, üç yıl içerisinde geminin kaptanını değiştirecek.

- Türkiye gemisi Atlantikçilerin dümen başılığından kurtulacak. Dümenin başına Vatan Partililer geçecek.

- Kafamızı kaldıralım 14 Mayıs'ın ötesindeki ufuklara bakalım.

- Cumhurbaşkanlığı seçimine bakıyoruz, bütün adaylar Atlantik sistemi içinde. İki aday da Batı'nın finans sisteminden kaynak sağlamaya çalışıyorlar.

- 500 milyar dolarlık muazzam bir servet yaratmışız. Yabancı bankalara yatırdığımız miktar. Borcumuz ne kadar? 500 milyar dolar. Demek ki Türkiye iyi yönetilse Türkiye'nin 500 milyar dolar borcu olmayacak.

- Bu bize şunu gösteriyor, iç tasarrufla Türkiye büyük bir yatırım hamlesi yapabilirmiş. Türkiye'de 500 milyar dolar üretilebildiğine göre iç tasarrufla bu para yatırıma dönüştürülebilirmiş.

- Bütün millet borçlu. Çiftçi borçlu, esnaf borçlu, devlet borçlu.

- Biz emekçiye dokunmadan yatırım sermayesi oluşturacağız. Biz büyük sermaye sahiplerini karşımıza almıyoruz, karşımıza üretmeden para kazananları alıyoruz.

- İki tane oy var, ya Üretim Devrimi'ne oy vereceksiniz ya da borçlanacaklara oy vereceksiniz.

- Türkiye'nin kaderini değiştirecek tek bir oy var, Vatan Partisi'ne verilen oy.

- Vatan Partisi kendisini kanıtladı, daha hükümet olmadan Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Dört cephede savaşıyoruz biz. Birinde kesin zafer kazandık. Demek ki Vatan Partisi'nde yetki verilse diğer cephelerde de zafer kazanacak.

- Bugün kolay çözüm mümkün değil. Türkiye esir olmaz, Türkiye bölünmez, Türkiye Mavi Vatan'ını Amerika-İsrail'e teslim etmez. Onun için zor olan başarılacak. Zor olandan korkmayalım, kolay olandan korkalım.