Deprem sonrası çözüm önerileri
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Peki deprem sonrası çözüm önerileri neler? Cevabı bu akşam 20.30'da Ulusal Kanal'da.
Derpem sonrası çözüm önerileri Can Karadut'un sunumuyla bu akşam 20.30'da Ulusal Kanal ekranlarında.
Karadut'un konukları:
• Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu
• Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi - Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal
• İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi - Deprem Uzmanı Prof. Dr. Kadir Güler
• Şehir Planlamacısı İnci Güngör
• İnşaat Yüksek Mühendisi - Kent Bilimci Hüseyin Aksu
• İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş
• Eski Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Mustafa Aynur
• İnşaat Yüksek Mühendisi - TİS Genel Müdürü Uğurcan Özçamur
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