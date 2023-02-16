Deprem sonrası çözüm önerileri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Peki deprem sonrası çözüm önerileri neler? Cevabı bu akşam 20.30'da Ulusal Kanal'da.

Deprem sonrası çözüm önerileri
Son Güncelleme:

Derpem sonrası çözüm önerileri Can Karadut'un sunumuyla bu akşam 20.30'da Ulusal Kanal ekranlarında.

Karadut'un konukları:

• Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu

• Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi - Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal

• İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi - Deprem Uzmanı Prof. Dr. Kadir Güler

• Şehir Planlamacısı İnci Güngör

• İnşaat Yüksek Mühendisi - Kent Bilimci Hüseyin Aksu

• İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş

• Eski Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Mustafa Aynur

• İnşaat Yüksek Mühendisi - TİS Genel Müdürü Uğurcan Özçamur

# deprem
Ana Haber - 8 Aralık 2022 - Can Karadut - Ulusal Kanal Ana Haber - 14 Kasım 2022 Seyirlik - 14 Kasım 2022 Ana Haber - 6 Kasım 2022
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu