Doğu Perinçek canlı yayında Sinan Oğan'a böyle ders vermişti - Televizyon Gazetesi - 19 Mayıs 2023
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
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