Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi. Çıkış Yolu'nda bu hafta Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven ve Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zühre Genişel de katıldı.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANANLAR

Perinçek, geçtiğimiz gün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yüzleri maskeli bir grubun sahaya inerek oyunculara saldırması olayını gündemine taşıdı. Yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un yaşanan olaylarla ilgisi olmadığını vurgulayan Genel Başkan, "25-30 tane sağdan soldan getirilmiş insanların yaptıkları olaylar Trabzon'a zerre kadar leke düşürmez." ifadelerini kullandı. Yaşananların Trabzon'a da bir haksızlık olduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"25-30 tane sağdan soldan getirilmiş insanların yaptıkları olaylar Trabzon'a zerre kadar leke düşürmez."



"Bunu Trabzon yapmadı. Hepimize acı veren bu olay Trabzon'a yapılan bir olay, Trabzon'a yapılan bir… pic.twitter.com/EM7tADBSYK — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

Yaşananlarla ilgili Ali Koç'un açıklamalarını da değerlendiren Perinçek, Koç'un bir tertibe dikkat çektiğini aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Sayın Ali Koç da 'bu Trabzonluların işi değil, başka bir iş' dedi. Bir tertibe işaret etti. İşaret etmeye gerek yok zaten maskeli adamlar var tribünde." #Canlı izlemek için -> https://t.co/eple4hLQU3 pic.twitter.com/OFbxtWX5sf — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Genel Başkan Perinçek, ligdeki kulüplerin hepsinin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı istifaya çağırdığını hatırlattı. Perinçek şöyle konuştu:

"Kulüplerin hepsi Federasyon Başkanı'nın istifa etmesini istiyor. Yeter. O Federasyon Başkanı'nın istifa etmesi gerekiyor. Ayrıca Federasyon Başkanı'nın FETÖ ile ilişkileri konusunda son derece ciddi iddialar var. Aynı zamanda başarısız bir başkan olduğu da apaçık ortada"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten (@Dogu_Perincek) TFF Başkanı'na istifa çağrısı!



"Kulüplerin hepsi Federasyon Başkanı'nın istifa etmesini istiyor. Yeter. O Federasyon Başkanı'nın istifa etmesi gerekiyor. Ayrıca Federasyon Başkanı'nın FETÖ ile ilişkileri… pic.twitter.com/sbCs3qaV8a — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

TALAT PAŞA'NIN KATİLİNİN HEYKELİNİN DİKİLMESİ

Perinçek, Talat Paşa'yı katleden teröristin heykelinin Marsilya'ya dikilmesi konusunu da değerlendirdi. Perinçek, Ermeni Soykırımı sürecini hatırlatarak, Vatan Partisi'nden başka bir siyasi oluşumun neden bu konuya tepki göstermediğini aktardı. Ermeni Soykırımı süresince Türkiye'deki siyasilerden engellerle karşılaştıklarını hatırlatan Genel Başkan "Bütün o süreçlerde, davayı açarken de hep baltalandık." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Ermeni Soykırımı yalandır dediğimiz süreçte Berlin'de cami duvarlarına, büyükelçiliklere afişler asıldı 'Doğu Perinçek'in arkasından yürümeyin' diye. Biz ona rağmen gümbür gümbür yürüdük. Bütün o süreçlerde, davayı… pic.twitter.com/cQp3uEB0Z3 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

Perinçek, Marsilya'daki heykele karşı çıkılması halinde Amerika ve Avrupa ile karşı karşıya gelineceğini, diğer partilerin Atlantik sistemi içinde yer almasından ötürü buna karşı çıkamadıklarını belirtti. Daha önce Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Genel Kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun Paris Doğu İstasyonu'nun girişinde yere resimlerinin koyulmasını hatırlattı. O resimlerin kaldırılmasında Vatan Partisi'nin yaptığı eylemi aktaran Perinçek, "O heykel eninde sonunda kalkacak" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Marsilya'daki o heykele bizden başkası karşı çıkmıyor. Çünkü diğer partiler Atlantik sisteminin kontrolü altında. O mücadeleye girdiğiniz zaman Avrupa'nın ve Amerika'nın düşmanı oluyorsunuz."



"O heykel eninde… pic.twitter.com/SLFEVUJzoN — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

PUTİN'İN YENİDEN RUSYA DEVLET BAŞKANI SEÇİLMESİ

Perinçek, Putin'in yüzde 87'yi aşan bir oyla yeniden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak seçilmesiyle ilgili konuştu. Perinçek şunları söyledi:

"Putin yeniden Rus vatanseverliğini ayağa kaldırdı. Bu dünya için de Türkiye için de çok önemli. Bugün Rusya Karadeniz'de hem Rus vatanseverliği için savaşıyor, hem de Türkiye için savaşıyor. Biz bu savaşta tarafsız olamayız."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Putin yeniden Rus vatanseverliğini ayağa kaldırdı. Bu dünya için de Türkiye için de çok önemli. Bugün Rusya Karadeniz'de hem Rus vatanseverliği için savaşıyor, hem de Türkiye için savaşıyor. Biz bu savaşta tarafsız… pic.twitter.com/LQXg8NodFF — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven de, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ticarete yansımasını değerlendirdi. Suseven, Adana'da narenciye üreticilerinin isyanda olduğunu aktardı. "Adana'da narenciye üreticisi isyan ediyor. Şunu söylüyorlar; 'Putin ile anlaşsak bütün dertlerimizden kurtulacağız.' Şu anda Türk bankası Rusya'ya ödeme garantisi bile vermiyor. Bunu bile yapsak narenciyeyi kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven (@ahmtssvn):



"Adana'da narenciye üreticisi isyan ediyor. Şunu söylüyorlar; 'Putin ile anlaşsak bütün dertlerimizden kurtulacağız.' Şu anda Türk bankası Rusya'ya ödeme garantisi bile vermiyor. Bunu bile yapsak… pic.twitter.com/7WpPdbcb4M — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zühre Genişel ise, Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili şunları söyledi:

"Aydın'da narenciye, limon, mandalina dalında kaldı. Üretici üretmiş ama pazar yaratılamıyor. Rusya ile ilişkilerin gelişmesi Aydınlı çiftçinin de beklentisi. İsyan halindeler."

Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zühre Genişel (@ZuhreGenisel):



"Aydın'da narenciye, limon, mandalina dalında kaldı. Üretici üretmiş ama pazar yaratılamıyor. Rusya ile ilişkilerin gelişmesi Aydınlı çiftçinin de beklentisi. İsyan halindeler."#Canlı… pic.twitter.com/eVWtnA71Gq — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Perinçek, Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği yaptırımlarla ilgili Türkiye'nin aldığı tutumla ilgili şunları söyledi:

"Rusya'ya yaptırım ve ambargo, Türk çiftçisine, sanayicisine ambargo. Rusya bizim ticaretimizde birinci ortağımız. ABD'nin buna burnunu sokup 'sen Rusya'ya satış yapamazsın' demesine boyun eğmek haysiyetsizlik."

Perinçek ayrıca, "Vatan Partisi bu ambargoya meydan okuyor. Vatan Partisi'nin içinde bulunduğu Milli Hükümet, Rusya'ya, İran'a ambargoyu kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Rusya'ya yaptırım ve ambargo, Türk çiftçisine, sanayicisine ambargo. Rusya bizim ticaretimizde birinci ortağımız. ABD'nin buna burnunu sokup 'sen Rusya'ya satış yapamazsın' demesine boyun eğmek haysiyetsizlik."… pic.twitter.com/7UPoZqAt4I — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

YEREL SEÇİMLER

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Perinçek'in gündem başlıklarından biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklaması üzerine yaptığı konuşma oldu. Perinçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin 'bırakamazsın, önümüzdeki yüzyılın kurtarıcısı olacaksın' açıklaması bir parti lideri için ilginç. Bir parti ülkeyi yönetmek için kurulur. Bir başka partinin liderini kurtarıcı ilan ederse bu 'ben yokum' demek olur." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Sayın Devlet Bahçeli'nin 'bırakamazsın, önümüzdeki yüzyılın kurtarıcısı olacaksın' açıklaması bir parti lideri için ilginç. Bir parti ülkeyi yönetmek için kurulur. Bir başka partinin liderini kurtarıcı ilan ederse… pic.twitter.com/cu1THCZyES — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024

AYDIN VE ADANA'DA YEREL SEÇİM

Programa katılan Vatan Partisi Aydın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayları da, yerle seçimin illerindeki yansımalarını aktardı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven, partiler arası geçişlerin çok kolaylaştığını, 'çünkü sistem partilerinin arasındaki sınırların ortadan kaktığını' söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zühre Genişel ise, sistemin kendi açmazını kendi muhalefet partileriyle çözmeye çalıştığını aktardı.

Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven (@ahmtssvn):



"Sistem partileri arasındaki sınırlar ortadan kalkmış. Oradan oraya geçişler o kadar kolay oldu ki. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar."#Canlı izlemek için ->… pic.twitter.com/LulKEzwS83 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 19, 2024