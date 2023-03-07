Doğu Perinçek: "Kılıçdaroğlu ABD'nin atadığı bir Cumhurbaşkanı adayıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, Altılı Masa'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Ankara'da gizli bir karargah var, oradan operasyonlar yönetiliyor, hem Altılı Masa ile ilgili, hem de stadyumlarla ilgili. Orada çalışan operasyon uzmanları ve FETÖ artıkları var." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Ankara'da gizli bir karargah var, oradan operasyonlar yönetiliyor, hem Altılı Masa ile ilgili, hem de stadyumlarla ilgili. Orada çalışan operasyon uzmanları ve FETÖ artıkları var. pic.twitter.com/boTXrZHGqE — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarını şöyle sürdürdü:

- ABD kazanıcak adamı belirler. Rand Corporation raporunda isimler verilerek "Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz, bunları da muhalefet ile yapacağız" yazıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD kazanıcak adamı belirler. Rand Corporation raporunda isimler verilerek "Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz, bunları da muhalefet ile yapacağız" yazıldı. #canlı https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/A9n3vB2WxE — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

Altılı Masa'ya, ABD tarafından müdahale edildiğinin altını çizen Perinçek, "ABD mühadele etti, "Altılı Masa'yı dağıtamazsınız" dedi, İyi Parti emri yerine getirdi ve Masa'ya geri döndü" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD mühadele etti, "Altılı Masa'yı dağıtamazsınız" dedi, İyi Parti emri yerine getirdi ve Masa'ya geri döndü#canlı https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/Sc2ZrA9CVs — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

"PKK'NIN VE FETÖ'NÜN YANINA OTURTTU"

ABD'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde MHP'den milliyetçileri ayırdığını belirten Doğu Perinçek, şunları kaydetti:

- Milliyetçilere yapılamayacak bir şey yapıldı. ABD Meral Akşener önderdliğinde, MHP'nin içinden milliyetçileri ayırdı. PKK'nın ve FETÖ'nün yanına oturttu.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Milliyetçilere yapılamayacak bir şey yapıldı. ABD Meral Akşener önderdliğinde, MHP'nin içinden milliyetçileri ayırdı. PKK'nın ve FETÖ'nün yanına oturttu.#canlı https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/ugZsI4jTfH — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

"STADYUMLARDA YAŞANANLAR BUNUN BİR İŞARETLERİDİR"

Doğu Perinçek, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı değerlendirmede "ABD Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini görürse, başka araçları kullanmaya başlayacaktır. Stadyumlarda yaşananlar bunun bir işaretleridir. " dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini görürse, başka araçları kullanmaya başlayacaktır. Stadyumlarda yaşananlar bunun bir işaretleridir.https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/arN1b5kba1 — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

Doğu Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sıffin Savaş'ında mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfaları takarak savaştılar. Atatürk'e karşı da Atatürk bayraklarıyla savaşıyorlar.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sıffin Savaş'ında mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfaları takarak savaştılar. Atatürk'e karşı da Atatürk bayraklarıyla savaşıyorlar.#canlı https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/LuoB386Yhi — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

"KORKU VE TEREDDÜT YAŞADIĞINI GÖRÜYORUM"

AK Parti yönetiminin ABD'ye yönelik söylemlerini değerlendiren Doğu Perinçek "Bugün AK Parti yönetiminin ABD'ye karşı tavır alma konusunda bir korku ve tereddüt yaşadığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bugün AK Parti yönetiminin ABD'ye karşı tavır alma konusunda bir korku ve tereddüt yaşadığını görüyorum#canlı https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/HS4JTLL11p — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

"MERAL AKŞENER TESLİM ALINDI"

Meral Akşener'in yaşanan sürecin ardından Altılı Masa'da alınan kararlara itiraz edemeyeceğini belirten Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

- Meral Akşener o Masa'ya döndükten sonra teslim alındı, artık onun herhangi bir şeye itiraz etmesi imkansız. Onun başı öne eğdirildi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Meral Akşener o Masa'ya döndükten sonra teslim alındı, artık onun herhangi bir şeye itiraz etmesi imkansız. Onun başı öne eğdirildi#canlı https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/LsB7y87W8o — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

"KILIÇDAROĞLU ABD'NİN ATADIĞI BİR CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

Doğu Perinçek, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Kılıçdaroğlu ABD'nin atadığı bir Cumhurbaşkanı adayıdır" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kılıçdaroğlu ABD'nin atadığı bir Cumhurbaşkanı adayıdır#canlı https://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/fdCHiRfBRO — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

BEŞAR ESAD'A OLAN DÜŞMANCA TAVIR KIRILDI

Suriye'de yaşanan gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

- Beşar Esad'a olan düşmanca tavır kırıldı. Arap dünyasında yeniden Esad'la birleşen eğilim güçlendi.