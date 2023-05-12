Doğu Perinçek, Muharrem İnce olayını değerlendirdi: "Bir kasetten korkanlar mı Türkiye'yi yönetecek?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi hakkında konuştu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi hakkında konuştu.

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