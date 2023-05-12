Doğu Perinçek, Muharrem İnce olayını değerlendirdi: "Bir kasetten korkanlar mı Türkiye'yi yönetecek?"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi hakkında konuştu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi hakkında konuştu.
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