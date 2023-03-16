Doğu Perinçek’in adaylığı için nasıl imza verilecek? Sinan Sungur aktardı

Televizyon Gazetesi programına katılan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için vatandaşların nasıl imza vereceğini anlattı. Sungur, Vatan Partisi’nin çalışmalara başladığını belitti.

Sinan Sungur, Vatan Partisi’nin yüzlerce noktada toplantılar düzenlediğini aktararak, “Hazırlıklar yapılıyor. Bir çok çağrı metni, Aydınlık Gazetesi tarafından yayınlanıyor.” İfadelerini kullandı.

Sungur, perincekicinimza.com internet sitesine çok fazla başvuru olduğunu belirterek, “Siteye girip adımızı, soyadımızı, numaramızı, yaşadığımız şehri yazıp bir imza da bendene tıklıyoruz. Bu tıklama resmi olarak bir imza sayılmıyor.” uyarısında bulundu. Bu sitede vatandaşların irade beyanı yaptığını aktaran Sungur şu ifadeleri kullandı:

- Bu internet sitesinde Vatan Partisi'nin ilgili kurulları ya da mahalledeki, ilçedeki örgütleri hemen hızla ulaşıyorlar ve imza konusunda nasıl bir çalışma olacağı, ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyor.

İMZALAR NASIL ATILACAK?

Sungur, Perinçek’in adaylığı için nasıl imza verilmesi gerektiğini aktardı. Sungur şu ifadeleri kullandı:

-Ne yapmamız gerekiyor ? İmza vermek isteyen bütün yurttaşlarımız ilgili ilçe seçim kurumuna nüfus cüzdanı veya ehliyetle gidip orda bulunan hazır forma imza atacak ve YSK'ya bunu teslim edecek. Onlar da teslim aldıklarına dair bildirimde bulunacak. Bu işlem yapılmadan resmi olarak imza verilmiş sayılmıyor.

Sungur, vatandaşların kafasındaki her türlü soru için “Perinçek İçin İmza Hattı”na 0506 156 26 37 numarasından ulaşabileceklerini belirtti. Sungur ayrıca, “İmza vermek oy vermek değil. İmza vermek oy vermeyi kısıtlayan bir şey değil” ifadelerini kullandı. Her partiden vatandaşın Doğu Perinçek için imza verebileceğini aktaran Sungur, “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeniz yeterli. Herhangi bir partinin üyesi olmanıza gerek yok” dedi.

“YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN İMZA VEREBİLMESİ İÇİN VATAN PARTSİ YSK’YA BAŞVURDU”

Sungur, yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanabildiğini ancak imza veremediğini belirterek şöyle konuştu:

-Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımız oy kullanabiliyor ama imza veremiyorlar. Onların imza verebilmesi için Vatan Partisi YSK'ya bir başvuru yaptı. Yurtdışında yaşayan yurttaşlar şu an YSK'ya gözlerini dikmiş durumda. YSK'dan bu kolaylaştırıcı formülü hayata geçirmesini bekliyoruz.

SEÇİM SÜRECİNDE TÜRKİYE’Yİ NELER BEKLİYOR?

Sungur, 14 Mayıs seçimlerinin kader seçimi olduğunu belirtti.

Vatan Partisi,ne Altılı Masa ne Ak Parti siyasetiyle seçim sürecini başlattı. Sungur, HDP’nin hesaplarına konan blokenin kaldırılmasını da eleştirerek, “Türkiye'nin kaynaklarının terörün sesi olan bir partiye akıtılması hiç mi vicdanımızı rahatsız etmiyor, hiç mi bizi yaralamıyor?” ifadelerini kullandı.

Sungur, Türk milletinin bir kararın eşiğinde durduğunu belirterek şunları söyledi: