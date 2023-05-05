Dr. Doğu Perinçek değerlendirdi: "ABD'ye bağlılıkta birleşiyorlar"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimi öncesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Amerika'ya bağlılıkta birleştiğini ifade etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimi öncesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Amerika'ya bağlılıkta birleştiğini ifade etti.
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