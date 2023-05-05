Dr. Doğu Perinçek değerlendirdi: "ABD'ye bağlılıkta birleşiyorlar"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimi öncesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Amerika'ya bağlılıkta birleştiğini ifade etti.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimi öncesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Amerika'ya bağlılıkta birleştiğini ifade etti.

# Çıkış Yolu # Perinçek # abd # amerika # cumhur ittifakı # millet ittifakı # altılı masa # erdoğan # kılıçdaroğlu # seçim

Benzer Videolar

Batı'dan ilginç destek Batı'dan ilginç destek
Gün Ortası - 5 Mayıs 2023 Gün Ortası - 5 Mayıs 2023
Televizyon Gazetesi - 5 Mayıs 2023 Televizyon Gazetesi - 5 Mayıs 2023
Günlük - 5 Mayıs 2023 Günlük - 5 Mayıs 2023
Güne Başlarken - 5 Mayıs 2023 Güne Başlarken - 5 Mayıs 2023
4 Mayıs 2023 - Emra Şen 4 Mayıs 2023 - Emra Şen
Ana Haber - 4 Mayıs 2023 Ana Haber - 4 Mayıs 2023
"Sözde Türkçülük ile Kürtçülük el ele verdi" "Sözde Türkçülük ile Kürtçülük el ele verdi"
"Türkiye Devleti'nin KKTC'nin tanıtılması diye bir çabası yok" "Türkiye Devleti'nin KKTC'nin tanıtılması diye bir çabası yok"
Terörist dememek için 40 takla attı Terörist dememek için 40 takla attı
7 Gün - 4 Mayıs 2023 7 Gün - 4 Mayıs 2023
Günlük - 4 Mayıs 2023 Günlük - 4 Mayıs 2023
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 5 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 istanbul barajlarında su miktarı ne kadar?
4 Doğal gaz ne zaman ücretsiz?
5 Harry Potter karakterlerinin kitaba göre görünümü