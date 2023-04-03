Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen: "Listeler bir açıklansın istifalar başlayacak"

Eski Devlet Bakanı ve Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunurken milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından CHP’de istifaların başlayacağını öne sürdü.

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Eski Devlet Bakanı ve Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Ulusal Kanal’da katıldığı Ulusal Özel programında Cumhur ve Millet İttifakı’nın ekonomi programları ve Türkiye’nin sorunları karşısındaki politikalarını değerlendirdi.

Mehmet Sevigen, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı  ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun ittifaktaki küçük partilere yönelik tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada  “Kemal bey küçük partilere peşkeş çekiyor.” Dedi. Sevigen, CHP'de milletvekili listelerinin açıklamasının ardından istifaların başlayacağını söyledi. 

Mehmet Sevigen, "Millet İttifakı'nın programları Türkiye'nin sorunlarını çözer mi?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi.

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