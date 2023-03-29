Halil Nebiler yorumladı "Kapalı kapılar ardında ceplerini dolduruyorlar"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen'in itiraflarını yorumladı. Nebiler "Meğer o davaları yürütenler ceplerine çalışıyorlarmış. Yazık değil mi bu insanlara? Ben işte bu yüzden Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesini istemiştim" şeklinde konuştu.