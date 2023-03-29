Halil Nebiler yorumladı "Kapalı kapılar ardında ceplerini dolduruyorlar"
Halil Nebiler, eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen'in itiraflarını yorumladı. Nebiler "Meğer o davaları yürütenler ceplerine çalışıyorlarmış. Yazık değil mi bu insanlara? Ben işte bu yüzden Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesini istemiştim" şeklinde konuştu.
Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen'in itiraflarını yorumladı. Nebiler "Meğer o davaları yürütenler ceplerine çalışıyorlarmış. Yazık değil mi bu insanlara? Ben işte bu yüzden Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesini istemiştim" şeklinde konuştu.