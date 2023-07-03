Fransa'daki ayaklanmaların perde arkası ne? | Ali Rıza Taşdelen'den dikkat çeken yorum
Ali Rıza Taşdelen, Ulusal Kanal ekranlarında Fransa'daki gelişmeleri değerlendirdi. Taşdelen, "Fransa’da son zamanlarda yaşanan protestolar ve şiddet olayları, genç Fransızların birikmiş öfkesini ifade etmek için gerçekleştirdikleri eylemlerdir" dedi.
Aydınlık Gazetesi Yazarı Ali Rıza Taşdelen, Fransa'daki ayaklanmaların perde arkasını Televizyon Gazetesi'nde anlattı
Taşdelen'in ifadelerinde öne çıkan başlıklar:
• Fransa’da yaşanan protestolar, gençlerin birikmiş öfkesini dile getirmek için gerçekleştirdikleri eylemlerdir.
• Bu gençler, Fransa’ya bir zamanlar işçi olarak gelen ve göçmen toplum oluşturan ailelerin torunlarıdır.
• Protestolar, Paris’in merkezi ve çevresi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde şiddet olaylarına yol açmıştır.
• Öfkenin temelinde, gençlerin birçok sosyoekonomik sorunla karşı karşıya olmaları ve ayrımcılığa maruz kalmaları vardır.
• Bu gösteriler ve şiddet olayları, Fransa’da sosyal dengesizlikler, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konuların tartışılmasını sağlamıştır.