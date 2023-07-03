Fransa'daki ayaklanmaların perde arkası ne? | Ali Rıza Taşdelen'den dikkat çeken yorum

Aydınlık Gazetesi Yazarı Ali Rıza Taşdelen, Fransa'daki ayaklanmaların perde arkasını Televizyon Gazetesi'nde anlattı

Taşdelen'in ifadelerinde öne çıkan başlıklar:

• Fransa’da yaşanan protestolar, gençlerin birikmiş öfkesini dile getirmek için gerçekleştirdikleri eylemlerdir.

• Bu gençler, Fransa’ya bir zamanlar işçi olarak gelen ve göçmen toplum oluşturan ailelerin torunlarıdır.

• Protestolar, Paris’in merkezi ve çevresi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde şiddet olaylarına yol açmıştır.

• Öfkenin temelinde, gençlerin birçok sosyoekonomik sorunla karşı karşıya olmaları ve ayrımcılığa maruz kalmaları vardır.

• Bu gösteriler ve şiddet olayları, Fransa’da sosyal dengesizlikler, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konuların tartışılmasını sağlamıştır.