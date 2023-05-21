Ufuk Coşkun'dan Millet İttifakı yorumu: "Beceriksizler"
Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, seçim gündemi ekseninde hem Cumhur İttifakı'nı hem de Altılı Masa'yı değerlendirdi.
Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, seçim gündemi ekseninde hem Cumhur İttifakı'nı hem de Altılı Masa'yı değerlendirdi.
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