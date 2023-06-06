Hakan Fidan sonrası Suriye ve Ukrayna'da izlenecek politikalar - Televizyon Gazetesi - 6 Haziran 2023

Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

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Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

Konuklar:

• Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu

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