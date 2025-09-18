Halef: Köklerin Çağrısı 1. bölüm reklamsız full izle!

Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, 18 Eylül Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayın hayatına başladı.

DİZİNİN KONUSU

Most Production imzası taşıyan ve Gül Oğuz’un yapımcılığında hazırlanan dizi, Serhat’ın geçmişiyle yüzleşmesini, iki farklı kadın arasında yaşadığı ikilemi ve Urfa’nın büyüleyici coğrafyasında gelişen olayları konu alıyor.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış da bulunuyor.

İLK BÖLÜM DETAYLARI

Dizinin ilk bölümünde Serhat’ın geçmişiyle yüzleşmesi, Urfa’da yaşanan olayların gölgesinde şekillendi. İzleyiciler, dramatik gelişmeler ve güçlü oyuncu performanslarıyla dikkat çeken ilk bölümü heyecanla takip etti.