Halil Nebiler: "CHP ile ABD Suriye'nin canına okuyacak"

Halil Nebiler, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin Suriye ve Suriyeli sığınmacılar hakkındaki tehlikeli politikası hakkında kritik yorumlar yaptı.

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Halil Nebiler, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin Suriye ve Suriyeli sığınmacılar hakkındaki tehlikeli politikası hakkında kritik yorumlar yaptı.

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