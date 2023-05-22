Halil Nebiler: "CHP ile ABD Suriye'nin canına okuyacak"
Halil Nebiler, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin Suriye ve Suriyeli sığınmacılar hakkındaki tehlikeli politikası hakkında kritik yorumlar yaptı.
Halil Nebiler, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin Suriye ve Suriyeli sığınmacılar hakkındaki tehlikeli politikası hakkında kritik yorumlar yaptı.
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