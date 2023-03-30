Halil Nebiler değerlendirdi: "İktidar Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyor mu?"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, AK Parti iktidarının Türkiye'nin endişeleri karşısında duyarsız kaldığına dair yorumlarda bulundu. Nebiler, muhalefetin de Türkiye'nin endişelerine kayıtsız kaldığını dile getirdi. Ayrıca Nebiler şu sözleri sarf etti:

- Mesela siyasi iktidar Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyor mu? Türkiye'de kime sorarsanız sorun bir bölünme bir PKK tehlikesi var. Bunu da açık açık söylüyorlar ama siyasi iktidar bir bölücünün karşısında bir başka bölücüyle yan yana durmayı tercih ediyor. Muhalefet de ciddiye almıyor. HDP ile kol kola girmiş ittifak halinde seçimlere gidiyor.

Nebiler, dünyanın artık başka bir noktaya gittiğinden bahsederken Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldığını hatırlattı ve bunun Atlantik Sistemi'nden kopmaya yönelik bir adım olduğunu vurguladı. Nebiler, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: