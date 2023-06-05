Halil Nebiler Doğu Perinçek'in sözlerini yorumladı: "Sivil anayasa bir kez daha denenemez"
Halil Nebiler, gündemde yer alan sivil anayasa konusu hakkında açıklamaları bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuyla ilgili sözlerini yorumladı.
Halil Nebiler, gündemde yer alan sivil anayasa konusu hakkında açıklamaları bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuyla ilgili sözlerini yorumladı.
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