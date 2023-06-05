Halil Nebiler Doğu Perinçek'in sözlerini yorumladı: "Sivil anayasa bir kez daha denenemez"

Halil Nebiler, gündemde yer alan sivil anayasa konusu hakkında açıklamaları bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuyla ilgili sözlerini yorumladı.

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Halil Nebiler, gündemde yer alan sivil anayasa konusu hakkında açıklamaları bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuyla ilgili sözlerini yorumladı.

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