Halil Nebiler, Dr. Doğu Perinçek'in yazısını ve seçim gündemini yorumladı: 15 Temmuz neyse 28 Mayıs odur

Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki yazısını ve siyaset gündemini yorumladı.

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Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki yazısını ve siyaset gündemini yorumladı.

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