Halil Nebiler, Dr. Doğu Perinçek'in yazısını ve seçim gündemini yorumladı: 15 Temmuz neyse 28 Mayıs odur
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki yazısını ve siyaset gündemini yorumladı.
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki yazısını ve siyaset gündemini yorumladı.
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