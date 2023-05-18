Halil Nebiler, Perinçek'in Erdoğan açıklamasını yorumladı: "Erdoğan, emperyalistlerin hedefinde"
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği destek hakkındaki açıklamasını yorumladı.
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği destek hakkındaki açıklamasını yorumladı.
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