Halil Nebiler, Perinçek'in Erdoğan açıklamasını yorumladı: "Erdoğan, emperyalistlerin hedefinde"

Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği destek hakkındaki açıklamasını yorumladı.

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Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği destek hakkındaki açıklamasını yorumladı.

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