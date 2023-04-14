Halil Nebiler yorumladı: "Erdoğan yalpalıyor"

Halil Nebiler, hükümetin FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesi konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Nebiler konuyla alakalı olarak "Terörle mücadeleyi askere ve polise bırakırsanız onlar da (FETÖ-PKK) seçim listelerine doluşurlar. Bu adamları sadece içeri atmak yetmez. İdeolojileriyle savaşmadıkça siz bu terör örgütlerini yenemezsiniz. Aynı HDP'ye türbanda anayasa değişikliği yapmak için gitmediniz mi? Erdoğan sürekli yalpalıyor. Bir milli hükümet olamıyor. Erdoğan Türk siyasetinde önemli bir figür, AK Parti seçmeni önemli bir kitle ama bu zihniyetle olmuyor. Kafanızda serbest piyasa, aklınızda NATO, zihninizde Avrupa ve Batı eksenli bir ideoloji varsa yerli ve milli olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.