Halil Nebiler yorumluyor: ABD'den adalara askeri üs!

Gazeteci Yazar Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Amerika'dan Adalara Yığınak Kararı" başlıklı haberi ve konuyla ilişkili çeşitli haberleri yorumladı.

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Halil Nebiler, ABD'nin Ege Adaları için yeni askeri üsler kurma kararını "Saldırı" olarak nitelerken aynı zamanda şöyle konuştu:

BU İŞ SİLAHLA SONUÇLANIR!

- Amerika nerede? 10.000 km ötede. Adalar nerede? Burnumuzun dibinde. Bunun savunma ile ne ilgisi var! Bu saldırı. Kime karşı? E bize karşı saldırı. Daha ne yapsın adam, silahı çekip vursun mu seni illa? Seni kuşatıyor, açık seçik ortada. Barış rüzgarları falan diye kendinizi aldatmayın, bu iş silahla sonuçlanır. Amerika ile uzlaşamazsınız, onunla savaşırsınız. Adalarda ABD ve piyonları olduğu sürece ne huzur ne de istikrar olur. Papua Yeni Gine bile Amerika'yı ters yüz ediyor ama 84 milyonluk ülkenin nasıl bir şeyse iktidarı ABD'den korkuyor, muhalefeti ABD'den bir şey umuyor! Adamlar Amerika'dan korkmuyor, siz niye korkuyorsunuz ki! Korkulacak bir şey de yok umulacak bir şey de yok. Adamlar iflasın eşiğinde. Bir kaç sene içinde ABD'de iç savaş çıkacak. Afganistan gibi bir ülke bile Amerika'nın karizmasını çizmedi mi? Çizdi, ne korkuyorsunuz o zaman?
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