Halil Nebiler'den dikkat çeken Dedeağaç analizi: "Bu Türkiye'ye saldırı hazırlığıdır!"

ABD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Halil Nebiler özetle şunları vurguladı:

- PKK'nın devletleştirilmesi sürecinde Alman'ı, Fransız'ı, NATO'su, Amerika'sı var. Bizimkiler hala "Biz NATO'dan yanayız, ABD ile ilişkilerimize yeni beyaz bir sayfa açacağız" diyorlar. Amerika ile ilişkileri geliştirdiğinizde Henry Kissinger'in sözünü hatırlayacaksınız. Kissinger ne der? "ABD ile düşman olmak tehlikelidir ama dost olmak ölümcüldür" der. ABD ile dost olduğunuzda ölümcül bir durumdasınızdır. Bu ülkeler yüzyıllar boyunca bir çok ülkeyi sömürdüler. Garip olan şu: Afrika'dan tekme tokat kovulan Fransa geliyor burnumuzun dibine, Dedeağaç'a askeri üs kurmaya başlıyor. Yunanistan'a herhangi biri elini kaldırırsa Fransa ve ABD diyecek ki "Bana yapılmış sayarım" Bu açık açık Türkiye'ye saldırı hazırlığıdır. Amerikalılar, Çanakkale Savaşı'ndan beri bu bölgedeler. Çanakkale'ye gelen İngiliz donanmasının lojistik desteğini Amerikan gemileri yapıyordu. Sonra Amerikan gemileri Marmara'dan girdiler Karadeniz'e çıktılar, Trabzon-Sinop-Ordu gibi bazı kentlerimizi bombaladılar. Tam 100 yıl sonra yine Amerika'yı, Yunan'ı, Fransa'yı burnumuzun dibinde bir arada görüyoruz. Adamlar geldi burnumuzun dibine kadar, illa silah çekmesini mi bekliyorsun? "Biz ABD ile NATO ile dost olacağız" dediğiniz zaman aslında diyorsunuz ki: "ABD yetmez, Yunanistan yetmez, Fransa da gelsin, İtalya da gelsin hep beraber bana vursun" diyorsunuz!