Halil Nebiler'den HDP'ye : Nereye gitti bu 360 milyon?

Halil Nebiler, HDP'nin seçime girmemesine rağmen hazine yardımı alması konusunda yorumlarda bulundu. Nebiler "Bu olay sistemin çöküşünün göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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Halil Nebiler, HDP'nin seçime girmemesine rağmen hazine yardımı alması konusunda yorumlarda bulundu. Nebiler "Bu olay sistemin çöküşünün göstergesidir" ifadelerini kullandı. Vergilerimizin hazine yardımı ile PKK'ya gittiğini belirten Nebiler şunları kaydetti:

- Anayasa Mahkemesi HDP'ye seçim yardımı veriyor ama seçime Yeşil Sol Parti giriyor. HDP diye bir partinin olmaması gerekiyor. Bırakın kapatmayı, kurulmamış olması gerekiyor. Bu olay sistemin çöküşünün göstergesidir. Salağı bile bu kadar kolay dolandıramazsın. Devlet diyor ki: "Rica ediyorum gel beni dolandır" Adamda dolandırıyor. Bu kadar basit.
# Televizyon Gazetesi # hdp # anayasa mahkemesi # AYM # hazine yardımı # seçim

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