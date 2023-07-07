Halil Nebiler'den o CHP'liye özgürlük tokadı!:"Siz ne solculuktan ne özgürlükten bahsedebilirsiniz!"

Gazeteci Halil Nebiler, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını koyan İlhan Cihaner'e hak ve özgürlükler konusunda adeta ders niteliğinde bir konuşma yaptı. Nebiler konuyla ilgili olarak "Siz emperyalizmle mücadele etmeden ne özgürlükten ne solculuktan bahsedebilirsiniz! ifadelerini kullandı.