- İşin Aslı - 8 Mart 2023 - Prof. Dr. Emin Gürses

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Programda Altılı Masa'da yaşananlar ve seçim süreci konuşuldu.

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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Programda Altılı Masa'da yaşananlar ve seçim süreci konuşuldu.

EĞER ŞANSLARI VARSA 2. TURA KALIRLAR

Akşener'in masadan ayrılıp geri dönmesi konusunda yorum yapan Gürses

- Meral Hanım'ın zaten işin başında ben İmamoğlu'nu isterim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı isterim gibi açıklamaları bir kuşku yaratıyordu. Kendini iste ben olacağım diye söyle Kılıçdaroğlu'na "ben senden daha fazla oy alırım" diye anlat.1. seçimde eğer şansları varsa Tayyip Bey 50+1 alamaz.Ama vatandaş bunlardan bir şey olmaz deyip Tayyip Bey'e yüzde 60'ta verebilirdi.Ama aday olurlar 1. turda Millet İttifakı'ndan en fazla hangisi alırsa 2. turda o aday olurdu.Bu akılcı bir çözümdü fakat onlar şundan korkmuş olabilirler vatan der ki:"Yaa siz bunca zamandır oturup kalkıyorsunuz aranızda anlaşamadınız Türkiye'yi nasıl idare edeceksiniz". Son ana kadar öyleydi. 

DESTEK KAYBETTİLER

Gidiş zamanlamasının yanlış olduğunu söyleyen Gürses şunları söyledi:

- Meral Hanım ben gidiyorum dedikten sonra kendi kurmayları bile savunmakta zorlandılar. Öyle bir anda gitti ki deprem olduğu anda, gündem değiştiriyorsun sen herkes depremle ilgilenirken. Böyle bir sorun varsa önceden söyleseydiniz. Bu Meral Hanım'ın desteğini düşürdü.

 AK PARTİ'DEN HABER BEKLEMİŞ OLABİLİRLER

İyi Parti'nin bir ara AK Parti'ye katılabileceği fikrine kapılmış olabileceğini söyleyen Gürses sözlerine şöyle devam etti:

- Ama şimdi Meral Hanım gördü ki böyle gidersen ben ortada kalacağım Tayyip Bey, "Biz dökülen taşları toplamayız" dedi. Belki de oradan İyi Parti gelirse ne dersiniz diye mi soruldu da böyle bir açıklama yapıldı.Sonradan bedelini ödedik gibi laflar etmeye başladı. Sonradan birileri devreye girdi.
# İşin Aslı

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