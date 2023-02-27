"İstikrarın coğrafyası Avrasya, ABD cephesi kaos vadediyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerini değerlendirdi.

1. TEHDİT RUSYA'DIR DİYENLERDEN KURTULMALIYIZ

Perinçek şu sözleri sarf etti: