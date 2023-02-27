"İstikrarın coğrafyası Avrasya, ABD cephesi kaos vadediyor"
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerini değerlendirdi.
1. TEHDİT RUSYA'DIR DİYENLERDEN KURTULMALIYIZ
Perinçek şu sözleri sarf etti:
- Amerika'nın güdümüne girerseniz size başbakanda dayanmaz mecliste dayanmaz. Onun için Türkiye'nin NATO için 1. tehdit Rusya'dır biz de NATO ülkesiyiz diyenlerden kurtulması lazım. Türkiye önümüzdeki süreçte ABD'ye bağlı kalarak sorunlarını çözemeyeceği gibi sorunlarını kangren haline getirir. Bugün istikrarın coğrafyası Avrasya'dır.