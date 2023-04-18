Erdoğan ekonomi iyi diyor ama...

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında ülke ekonomisinin genel gidişatına dair yorumlarda bulundu. Nebiler, sebze meyve fiyatlarının artışını eleştirirken kira zamları konusunda ise "Konut sorunu, Türkiye'nin 50 yıllık sorunu. Hangi siyasi iktidar bunu planlama yoluyla çözdü? Hiçbiri." ifadelerini kullandı.