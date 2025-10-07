Kıskanmak 5. bölüm CANLI İZLE! Kıskanmak dizisi tek parça full izle

Now TV’nin dikkat çeken dizisi Kıskanmak, 5. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümde Nalan ve Nüzhet’in birlikte olduğunu öğrenen Seniha, herkesi birbirine düşürmeye kararlıdır. Abisi Halit’i manipüle ederek amacına ulaşan Seniha, çevresindekilerin sırlarını ortaya döker.

Bu sırada kulübün önünde Mükerrem’i ağlarken gören Seniha, şüphelerinin peşine düşer ve sonunda Nüzhet ile Mükerrem’in geçmişine dair gerçekleri öğrenir. Yaşadığı büyük hayal kırıklığı Seniha’yı bambaşka bir hedefe yönlendirir. Ancak herkesin odağındaki Nüzhet’in de gizli planları vardır.

Kıskanmak 5. bölümü bu akşam saat 20.00’de Now TV’de izleyicisiyle buluşacak. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Now TV canlı yayın sayfası üzerinden internetten takip edebilir.