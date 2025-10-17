Kızılcık Şerbeti 109. bölüm CANLI İZLE!

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Fatih arasındaki fotoğraf tartışması ilişkide yeni bir krizi tetiklerken, Doğa’nın bebeğiyle geçirdiği kaza izleyicileri ekrana kilitliyor. Kıvılcım’ın Ömer’le yaşadığı gerginlik ise dizide taşları yerinden oynatıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kızılcık Şerbeti 109. bölüm CANLI İZLE!
Yayınlanma:

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu. Doğa ve Fatih arasındaki fotoğraf krizi ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatırken, öğrendiği gerçeğin ardından Kıvılcım, Ömer’i kaybetme korkusuyla sarsılıyor.

Diğer yandan Işıl, kendisine QR kod gönderen kişinin Mustafa olmadığını fark edince büyük şaşkınlık yaşıyor. Bölümün en çarpıcı anı ise Doğa’nın bebeğiyle birlikte geçirdiği kaza oluyor. Fatih’le yaşadığı büyük tartışmanın ardından evden ayrılan Doğa’nın bu kazadan nasıl etkileneceği büyük merak konusu.

Ömer’in anlattıklarından sonra gerçeği gizleyen Kıvılcım, tüm yaşananları bunun bir bedeli olarak görüyor. Seyirciler, “Kıvılcım şimdi ne yapacak?” sorusunun yanıtını bekliyor.

CANLI İZLE

Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileriElektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
Mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can, üzerine kereste düşmesiyle hayatını kaybettiMobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can, üzerine kereste düşmesiyle hayatını kaybettiYurt
Kızılcık Şerbeti
Günün Manşetleri
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri
Altın piyasasında tarihi gün! Altın piyasasında tarihi gün!
Prof. Dr. Orhan Şen’den kış uyarısı: İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen’den kış uyarısı: İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı?
300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? 300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Hafta sonu fırtına kapıda! Hafta sonu fırtına kapıda!