Kızılcık Şerbeti 109. bölüm CANLI İZLE!

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu. Doğa ve Fatih arasındaki fotoğraf krizi ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatırken, öğrendiği gerçeğin ardından Kıvılcım, Ömer’i kaybetme korkusuyla sarsılıyor.

Diğer yandan Işıl, kendisine QR kod gönderen kişinin Mustafa olmadığını fark edince büyük şaşkınlık yaşıyor. Bölümün en çarpıcı anı ise Doğa’nın bebeğiyle birlikte geçirdiği kaza oluyor. Fatih’le yaşadığı büyük tartışmanın ardından evden ayrılan Doğa’nın bu kazadan nasıl etkileneceği büyük merak konusu.

Ömer’in anlattıklarından sonra gerçeği gizleyen Kıvılcım, tüm yaşananları bunun bir bedeli olarak görüyor. Seyirciler, “Kıvılcım şimdi ne yapacak?” sorusunun yanıtını bekliyor.

CANLI İZLE