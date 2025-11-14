Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti’nin 113. bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Show TV yayın akışı incelendiğinde dizinin yeni bölümünün listede yer aldığı görülüyor ancak son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle tekrar bölümü ihtimali de gündemde.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayınlanan bölüm fragmanında cezaevinden çıkan Ömer’in Kıvılcım’ı affetmemesi, Nursema’nın Demet ile Firaz arasındaki yasak ilişkiyi öğrenmesi ve Firaz’ın evi terk etmesi dikkat çekmişti. Ayrıca Mustafa’nın, Işıl hakkında devreye sokacağı planların gerilimi artıracağı belirtilmişti.

Dizinin Show TV yayın akışında yer aldığı görülüyor ve yeni bölümün bu akşam ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C130 kargo uçağında 20 askerin şehit olması nedeniyle bazı dizilerin bu hafta tekrar bölümleriyle ekrana geldiği biliniyor. Bu nedenle Kızılcık Şerbeti’nin de tekrar bölümü ile yayınlanma ihtimali bulunuyor.

