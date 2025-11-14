Sivasspor kar eşliğinde Erokspor maçına hazırlandı

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde kar yağışı altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Esenler Erokspor – Özbelsan Sivasspor mücadelesi 23 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Esenler Erok Stadyumu’nda oynanacak.