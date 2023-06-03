Ulusal Özel - 2 Haziran 2023
Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Mehmet Şimşek döneminin ekonomi modeli, Mehmet Şimşek'in önümüzdeki dönemde ekonomi alanında ne sunabileceği konuları tartışıldı.
Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Mehmet Şimşek döneminin ekonomi modeli, Mehmet Şimşek'in önümüzdeki dönemde ekonomi alanında ne sunabileceği konuları tartışıldı.
Konuklar:
• Vatan Partisi MYK Üyesi Av. Nusret Senem
• TBMM 20. Dönem Milletvekili Dr. Adil Aşarım
• Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergün