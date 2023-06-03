Ulusal Özel - 2 Haziran 2023

Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Mehmet Şimşek döneminin ekonomi modeli, Mehmet Şimşek'in önümüzdeki dönemde ekonomi alanında ne sunabileceği konuları tartışıldı.

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Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Mehmet Şimşek döneminin ekonomi modeli, Mehmet Şimşek'in önümüzdeki dönemde ekonomi alanında ne sunabileceği konuları tartışıldı.

Konuklar:

• Vatan Partisi MYK Üyesi Av. Nusret Senem

• TBMM 20. Dönem Milletvekili Dr. Adil Aşarım

• Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergün

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