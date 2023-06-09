Görüş Alanı - 8 Haziran 2023
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Milli Güvenlik Kurulu bildirisi ve bildirideki Suriye vurgusu konuşuldu.
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Milli Güvenlik Kurulu bildirisi ve bildirideki Suriye vurgusu konuşuldu.
Konuklar:
• Vatan Partisi MYK Üyesi Av. Nusret Senem
• İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör
• Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
# Görüş Alanı # Emra Şen # Görüş Alanı # MGK # mgk bildirisi # suriye # mustafa albayrak # ceyhun bozkurt # nusret senem # Özgür Tör