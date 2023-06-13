Çıkış Yolu - 13 Haziran 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, Türkiye'nin düşmanının İsveç değil Amerika olduğuna işaret etti. Perinçek, İsveç'teki Kuran yakma olayıyla da ilgili, "Kuran'ı Kerim kağıt parçası değil ki yakasın" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kuran'ı Kerim'i kimse yakamaz. Kuran'ı Kerim kağıt parçası değil ki yakasın

- Bizim düşmanımız İsveç değil Amerika. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASI

Perinçek, NATO'nun ABD'nin elinde bir alet olduğunu belirtti. 15-16 Temmuz'da Türkiye'nin NATO ile savaştığını vurgulayan Perinçek, "NATO generallerini hapse tıktık" ifadelerini kullandı.

15-16 Temmuz sonrası TSK'nın millileştiğini belirten Perinçek, "Onun için ABD Türk ordusuna sürekli 'dur' diyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türk ordusu içinde bir Amerika vardı. Ne oldu? 15-16 Temmuz gecesi Türk ordusu içindeki Amerika öldürüldü ve hapislere tıkıldı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, NATO'ya oy veren vekillerin şehit cenazelerine gitmelerinin sahtekârlık olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- NATO'ya oy veren vekilin şehitlerden bahsetmesi sahtekârlıktır. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, NATO'ya oy vererek milliyetçi olunamayacağını belirterek, "NATO'ya oy verenler bize milliyetçilik taslamasınlar" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- NATO'ya oy veren adam "ben vatanseverim, ben milliyetçiyim" diye benim karşıma çıkmasın.

- NATO'ya oy verenler milliyetçi olamaz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

KKTC'NİN TANITILMASI

Perinçek, NATO üyesi ülkelerin KKTC'yi tanımayacağını belirtti. Perinçek, "Siz İsveç'i NATO'ya alıyorsunuz, İsveç de KKTC'yi tanısın" ifadelerini kullandı.

"KABİNE" KAVRAMININ ANAYASA DIŞI OLMASI

Perinçek, AK Parti yönetiminin kendine "hükümet" demediğini, Anayasa dışında olduklarını belirtti. Perinçek, "kabine" ifadesinin Anayasa'da olmadığını vurguladı. "Kabine diyenler gayrimeşru bir kurumdan bahsediyorlar" dedi.

NATO VE MİLLİYETÇİLİK

Perinçek, NATO'ya oy verenlerin milliyetçiliği olmadığını belirterek, "MHP, NATO'ya oy veriyorsa MHP'nin milliyetçiliği yoktur. AK Parti'nin de milliyetçiliği yoktur NATO'ya oy verdikten sonra" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- MHP, NATO'ya oy veriyorsa MHP'nin milliyetçiliği yoktur. AK Parti'nin de milliyetçiliği yoktur NATO'ya oy verdikten sonra. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

HAFİZE GAYE ERKAN'IN CFR BAĞLANTISI

Perinçek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın CFR bağlantısına vurgu yaparak, "Merkez Bankası'nın başına Amerika'nın memurunu getirdiler" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Hafize Gaye Erkan, büyük dünya finans tekellerinden birinin bürokratı. Ama aynı zamanda CFR, yani Amerikan derin devletinin adı, orayla bağlantılı.

- Merkez Bankası'nın başına Amerika'nın memurunu getirdiler. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, seçimlerde Amerika'nın Tayyip Erdoğan'ı devirme planını Türkiye'nin bozduğunu, Amerika'nın da B planına geçtiğini belirtti. Perinçek, ekonomide yapılan atamalarla Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kadrolarının atandığına dikkat çekti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Amerika, Erdoğan'ı devirme planını başaramadı. Ama Tayyip Erdoğan'ın programını devirme çizgisine geçti.

- Şu anda bu tayinleri Erdoğan yaptı diyemem. Getirilen adamlar Davutoğlu'nun, Babacan'ın adamları. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

ÜRETİM DEVRİMİ PROGRAMI

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üretim Devrimi programını seçmediğini belirtti. Perinçek, Süleyman Soylu'nun, Mustafa Şentop'un tasfiye edilmesinin bir program seçimi olduğunu vurgulayarak, "Yerlerine kim geliyor? Mehmet Şimşek geliyor, Hafize Gaye Erkan geliyor" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Süleyman Soylu'nun tasfiye edilmesi bir program seçimi. Mustafa Şentop, iyi bir Meclis Başkanı, onu da tasfiye ediyor. Onların yerine Mehmet Şimşek geliyor, Hafize Gaye Erkan geliyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, Üretim Devrimi Programının bir devrim olduğunu belirtti. Üretim ekonomisi için belli üretim ilişkilerine müdahale edilmesi gerektiğini belirten Perinçek, "Ukrayna'da Zelenskiy'i destekleyerek bu programı uygulayamazsın. Suriye'de, İran ile, Rusya ile, Suriye ile iş birliği yapmadan bu programı uygulayamazsın" ifadelerini kullandı.

SAMSUN LADİK KÖYLÜLERİNİN TOPRAK MÜCADELESİ

TADER Tatlıcak Köyü Dernek Başkanı Mustafa Adnan Coşkun, köylülerin yaşadığı sıkıntıyı Çıkış Yolu'nda anlattı. Samsun Ladik Köylülerinin Büyükşehir Yasası sonrası köydeki meranın hazineye devredilmesi sonrası yaşanan sıkıntıları aktardı.

Tatlıcak Köyü Sakini Ömer Erkul, arazinin dedesi tarafından ücretinin ödendiğini, dedesinin vefatı sonrası köye hibe edildiğini belirtildi. Söz konusu arazinin köylünün büyük fedakarlıklarla aldığını kaydeden Erkul, köyün mahalle vasfına geçtikten sonra arazinin ellerinden alındığını aktardı.

Belediye'nin söz konusu arazide güneş paneli yapmak için çalışmalara başladığını aktaran Erkul, köyde hayvancılık yapanların büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Tatlıcak Köyü Muhtarı Halis Erkul, köylünün yaylalarını geri istediğini aktardı. Erkul, milletvekillerine, siyasilere gittiklerini ancak kimsenin sorunun çözüme yanaşmadığını aktardı.

Perinçek, köylünün yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Perinçek, köylülerin sorunlarının takipçisi olacaklarını aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Ne ile yaşayacak bu insan? Sonuç itibariyle geçim, yaşam bu hedef alınıyor. Üretim o çiftçi için yaşam demek.

- Büyükşehir yasasının nasıl büyük felaketler getirdiğini burada görüyoruz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, maneviyatı olanan NATO'ya oy vermeyeceğini söyledi. Perinçek, Meclis'teki bütün partilere NATO'ya oy vermemesi çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Maneviyatı olan NATO'ya oy vermez. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, HDP'nin kapatılması davasını değerlendirdi. Perinçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın davada esaslı bir mücadele verdiğini belirtti. Perinçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın mücadelesine karşın Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye seçim yardımı verilmesini sağladığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Yargıtay Başsavcımız çok esaslı bir mücadele yürütüyor. Fakat Anayasa Mahkememiz Mehmetçik'e kurşun sıkanlara 540 milyon lira verilmesini sağladı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, LGBT'nin Emperyalist-Kapitalist sistem tarafından yukarıdan aşağıya dayatıldığını belitti. Perinçek, bunun ideolojik bir mesele olduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Amerika'nın tanrısı eşcinsel. Avrupa'nın tanrısı da eşcinsel. Emperyalist-Kapitalist sistemin tanrısı eşcinsel.

- Eşcinsellik yukarıdan aşağıya dayatılıyor. Bu ideolojik bir şey. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

HAFTANIN KİTAP VE MÜZİK ÖNERİLERİ

Perinçek, haftanın kitap önerisi olarak Doğu Perinçek'in yazdığı Eşcinsellik ve Yabancılaşma kitabını önerdi. Haftanın müzik önerisi olarak da yakın zamanda kaybettiğimiz Cumhuriyet döneminin büyük müzisyenlerinden Suna Kan ve Rengim Gökmen'den Violin Concerto'yu önerdi.