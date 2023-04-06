Nebiler'den meclis partilerine: "Filistin'in yanında olsaydınız, NATO'ya karşı olurdunuz"

Halil Nebiler, İsrail'in Filistin'e saldırması hakkında kınama mesajları yayınlayan meclisteki partilere açtı ağzını yumdu gözünü. Mecliste yer alan partileri ikiyüzlü olarak değerlendiren Nebiler "Eğer Filistin'in yanında olsaydınız, emperyalizmin uluslararası savaş gücü NATO'ya karşı olurdunuz." şeklinde konuştu. Ayrıca Nebiler konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Orada insanlar ölüyor, can veriyor. Niçin? Emperyalizmin yayılmasına karşı durmak için. Emperyalizm karşısında devlet istemez. 40 yıldır ulus devletlerle küresel sermayenin kavga etmesinin sebebi budur. Eğer Filistin'in yanında olsaydınız, emperyalizmin uluslararası savaş gücü NATO'ya karşı olurdunuz. Kim Filistinlileri öldürüyor? İsrail. İsrail kim? Amerika. Amerika kim? Emperyalizm. Emperyalizm ne? NATO. Siz tamamıyla destekliyorsunuz NATO'yu. Siz bu işte onların yanındasınız. Bu ne ikiyüzlülüktür. Lanetlemiyorsunuz. Ya emperyalizmden medet umuyor, iktidar istiyorsunuz ya korkuyorsunuz. Emperyalizmin çöktüğünü de görmüyorsunuz Doğu'nun yükseldiğini de.