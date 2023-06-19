Halil Nebiler, Putin'in sözlerini yorumladı: "İğrenç sistemin sonu geldi!"

Gazeteci Halil Nebiler, Ulusal Kanal ekranlarında Aydınlık Gazetesi’nin Putin ile ilgili olan “İğrenç Neo-Kolonyal Sistemin Sonu Geldi” haberini ve çeşitli gazete haberlerini yorumladı.

Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu’na katıldı. Forumda dünya gündemini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunan Putin “İğrenç sistemin sonu geldi” dedi. Halil Nebiler ise Putin’in bu sözlerini şu ifadelerle destekledi:

- Bu sistem iğrenç midir? Evet iğrençtir. Doğası gereği mi peki? Evet doğası gereği. Kapitalizm mayasında iğrençtir. Bu sistemin sonu gelmiştir. Bu anlamda Sayın Putin’e sonuna kadar katılıyorum. Bu sistem kendi çıkarları için koskocaman bir milleti savaşın içine bile isteye atar ve ondan sonra hiç umurunda olmaz Ukrayna’ya böyle yapmadılar mı? Halbuki Ukrayna ile Rusya kardeşti. Bu ikisini savaştırabilmek için NATO’yu kullandılar. İnsanlar, devlet ,ülke, millet emperyalizmin umurunda değil, sakın ola kanmayın!
# Televizyon Gazetesi # Putin # rusya # halil nebiler # emperyalizm # St. Petersburg # Ekonomik Forum

Benzer Videolar

Televizyon Gazetesi - 19 Haziran 2023 Televizyon Gazetesi - 19 Haziran 2023
Güne Başlarken - 19 Haziran 2023 Güne Başlarken - 19 Haziran 2023
Erdoğan neden ekonomiyi Şimşek ve Erkan'a emanet etti? Erdoğan neden ekonomiyi Şimşek ve Erkan'a emanet etti?
Büyüteç - 18 Haziran 2023 Büyüteç - 18 Haziran 2023
Ana Haber - 18 Haziran Ana Haber - 18 Haziran
Yurdumuzun Türküleri - 18 Haziran 2023 Yurdumuzun Türküleri - 18 Haziran 2023
Gün İçinden - 18 Haziran 2023 Gün İçinden - 18 Haziran 2023
Hafta Sonu - 18 Haziran 2023 Hafta Sonu - 18 Haziran 2023
Prof. Dr. Emin Gürses'ten yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yorumu! Prof. Dr. Emin Gürses'ten yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yorumu!
Ulusal Özel - 17 Haziran 2023 Ulusal Özel - 17 Haziran 2023
Ana Haber - 17 Haziran 2023 Ana Haber - 17 Haziran 2023
Üreten Türkiye - 17 Haziran 2023 Üreten Türkiye - 17 Haziran 2023
Çok Okunanlar
1 Osmanlı paşalarının tuhaf lakapları
2 Karaciğeri cam gibi temizleyen besin!
3 Asgari ücrette 2. toplantı tamamlandı
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?