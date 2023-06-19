Halil Nebiler, Putin'in sözlerini yorumladı: "İğrenç sistemin sonu geldi!"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu’na katıldı. Forumda dünya gündemini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunan Putin “İğrenç sistemin sonu geldi” dedi. Halil Nebiler ise Putin’in bu sözlerini şu ifadelerle destekledi:

- Bu sistem iğrenç midir? Evet iğrençtir. Doğası gereği mi peki? Evet doğası gereği. Kapitalizm mayasında iğrençtir. Bu sistemin sonu gelmiştir. Bu anlamda Sayın Putin’e sonuna kadar katılıyorum. Bu sistem kendi çıkarları için koskocaman bir milleti savaşın içine bile isteye atar ve ondan sonra hiç umurunda olmaz Ukrayna’ya böyle yapmadılar mı? Halbuki Ukrayna ile Rusya kardeşti. Bu ikisini savaştırabilmek için NATO’yu kullandılar. İnsanlar, devlet ,ülke, millet emperyalizmin umurunda değil, sakın ola kanmayın!