Rusya'dan flaş Karadeniz açıklaması! - Görüş Alanı - 27 Temmuz 2023

Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda uzman isimler Türkiye ve dünyanın gündemini ele alıyor.

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Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda uzman isimler Türkiye ve dünyanın gündemini ele alıyor.

Konuklar:

• Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt
• Gazeteci Yazar Vedat Yenerer
• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu
• Gazeteci Yazar Şaban Sevinç

• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak

# Görüş Alanı # Emra Şen # mustafa albayrak # ceyhun bozkurt # vedat yenerer # Nadir Temeloğlu # şaban sevinç

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