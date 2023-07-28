Rusya'dan flaş Karadeniz açıklaması! - Görüş Alanı - 27 Temmuz 2023
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda uzman isimler Türkiye ve dünyanın gündemini ele alıyor.
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda uzman isimler Türkiye ve dünyanın gündemini ele alıyor.
Konuklar:
• Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt
• Gazeteci Yazar Vedat Yenerer
• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu
• Gazeteci Yazar Şaban Sevinç
• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
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