'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayını durduruldu!

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayını durduruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayını durduruldu!
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Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın başrolünde oynadığı ve büyük ilgi gören 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, büyük bir hukuki çatışmanın ortasında kaldı. Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı olarak bilinen Halikarnas Balıkçısı'nın torunlarının, diziye karşı açtıkları dava sonucu dizinin yayınının durdurulmasına karar verildi.

Haber Global'e göre, dizi, yayın hayatına başladığı günden itibaren oldukça dikkat çekmiş, özellikle kayınpeder ile gelin arasındaki ilişki teması nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 3 kez yayın durdurma cezası almıştı. Ancak, bu cezalara rağmen dizinin durumu değişmemişti. Sonunda, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, dizinin yayınının durdurulmasına ve yeni bölümlerin çekilmesinin engellenmesine karar verdi.

AİLEDEN SERT TEPKİ

Aile tarafından yapılan açıklama, dizinin ailelerinin şerefine ve itibarına yönelik ağır bir saldırı olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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