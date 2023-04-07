Sinan Sungur değerlendirdi: Soylu neden ABD'nin hedefinde?

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, Süleyman Soylu'nun neden ABD ve İsrail tarafından hedef tahtasına konduğu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Soylu ile uğraşmanın Türkiye ile uğraşmak anlamına geldiğini vurgulayan Sungur, Soylu hakkında yazılan kitabın Amerika'nın Türkiye'de Amerika karşıtı isimlerle nasıl uğraştığının bir örneği olduğunu ifade etti. Sungur ayrıca şunları kaydetti:

- CIA, Mossad, FETÖ, PKK ortak bir hedef seçmişler. Hükümet içerisindeki en anti-amerikancı isim. PKK ve FETÖ'yü bitirmeye çalışan, Amerika'nın Türkiye'deki siyasi operasyonlarını gören, ifşa eden Süleyman Soylu onlar açısından harcanması gereken biri.