"Türk bayrağı üreticilerin bayrağı" - Çıkış Yolu - 2 Mayıs 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

PTT İŞÇİLERİNİN KADRO TALEBİ

Çıkış Yolu'nun konuğu PTT Sen Denetleme Kurulu Başkanı Emin Kan oldu. PTT işçilerinin kadro talebini dile getirdi. PTT işçilerine kadro sözü verildiğini belirten Kan, "Çalışma Bakanlığı'nın iki kere Ulaştırma Bakanlığı'na PTT işçisinin kadroya alınması için öneri yazısı gönderdiğini ancak bunun dikkate alınmadığını" açıkladı.

PTT'nin savaş zamanı bile çalıştığını aktaran Kan, "182 yıllık köklü bir kurumun kadroya alınması talebini buradan yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Kan, 14 bin işçinin 1700'ü işten çıkarıldığını belirtti. İşten çıkarılanlar arasında sendika yöneticilerinin de olduğunu belirtti.

Perinçek, "2019'da başlayan mücadelenin başarıya ulaştığı zihnimizde kalmış oysa problem hâlâ çözülememiş" ifadelerini kullandı. PTT'nin tarihimizde çok büyük mücadeleleri olduğunu açıklayan Perinçek, "PTT işçileri işgal zamanında yataklarında şehit edildi. Postahane basıldığı zaman hemen telgrafın başına geçip işgal olduğunu Mustafa Kemal'e haber veriyorlar ve bu haberi veren telgrafçı katlediliyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- PTT işçilerinin tarihimizde çok büyük yerleri var. İstanbul fiilen işgal edildiği zaman PTT işçilerini yataklarında şehit ediyorlar. İşçi sınıfının öyle kahraman bir kesimi. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

Perinçek, PTT işçisinin taleplerini seçimden sonra Bakanlık ile görüşeceğinin sözünü verdi.

RUSYA'NIN KIBRIS POLİTİKASI

Perinçek, katıldığı uluslararası konferansta Abhazya ve KTTC'nin tanınmasını savunduklarını belirtti. GKRY'den gelen bir katılımcının ise bu politikalarına karşı çıktığını belirten Perinçek, konuşmacının Rus yönetici tarafından sözünün kesilerek konuşmasının tamamlanmasına izin verilmediğini açıkladı. Periçek, "Rusya Kıbrıs politikasında Vatan Partisi sayesinde politika değişikliğine gitti" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nin Abhazya ile ortak bildiri yayınladığını ve ortak bildirinin ana maddesinin Abhazya ve KKTC'nin birlikte tanınması olduğunu açıklayan Perinçek, "Bütün bu alanda ABD üslerinin kapatılması, ABD askerlerinin bu ülkelerden çıkartılması, NATO'dan çıkarılması gibi çok önemli maddeler vardı. Sonra biz 'Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Planı'nı kabul ettik ve bunu dünyaya yaydık" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Rusya'nın Kıbrıs politikası hızla KKTC'yi tanımaya gidiyor. Vatan Partisi sayesinde. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

KKTC'NİN TANINMASI

Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma konusunda uluslararası arenada çabaladıklarını belirtti. Perinçek, Türkiye'nin KKTC'nin tanınması yolunda politikası olsa da çabası olmadığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye Devleti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda bir çabası yok. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

Perinçek, bir hatırasını anlatarak zamanında Türkiye'nin İran'a "KKTC'yi tanımayın" dediğini açıkladı. BOP Eşbaşkanlığı döneminde yapılan çağrının şimdi BOP Eşbaşkanlığı döneminin bitmesine rağmen "KKTC'yi tanıyın" çağrısına dönmediğini belirtti.

Perinçek, KKTC'nin tanınması yolunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Rusya'da yaşanan olayın manşetlik olay olduğunu anlatan Perinçek, "Türk basını dediğiniz şey tamamen Amerika kontrolü altında" ifadelerini kullandı.

Perinçek, aynı zamanda "Türkiye tarihinde sözde Türkçülükle Kürtçülük ilk defa el ele verdi" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türk basını dediğini şey tamamen Amerika'nın kontrolü altında.



- Türkiye tarihinde sözde Türkçülükle Kürtçülük ilk defa el ele verdiler. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

TÜRKİYE-RUSYA DOSTLUĞU

Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın "Putin olmasa Karabağ'ı kurtaramazdık" ifadelerine atıf yaptı. İkinci İsrail planının da Irak-İran-Suriye-Rusya ile beraber bertaraf ettiğimizi belirtti. Perinçek şunları söyledi:

- Türkiye Rusya ile beraber olduğu zaman Kafkaslar'a barış getiriyor, Karabağ'ı kurtarıyor, 2. İsrail planını bozuyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye Rusya ile beraber olduğu zaman Kafkaslar'a barış getiriyor, Karabağ'ı kurtarıyor, 2. İsrail planını bozuyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Bakan Çavuşoğlu'nun "Türkiye'nin savunulması NATO'nun savunulması" ifadelerine tepki gösterdi. Perinçek, "Türkiye'yi NATO tehdit ediyor, NATO bizi NATO'ya karşı savunacak. Mantık bile yok bu cümlelerde" ifadelerini kullandı. Perinçek, AK Parti'nin bu sözlerle Amerika'ya bir takım sözler verdiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye'yi NATO tehdit ediyor, NATO bizi NATO'ya karşı savunacak. Mantık bile yok bu cümlelerde

- Bu açıklama Amerika'ya "hizmetindeyim" açıklaması. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

Perinçek, NATO'nun Türkiye'nin özgürce ekonomisini yönetmesini engelleyen bir zincir olduğunu belirtti. Perinçek, NATO'nun darbeleri desteklediğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- NATO Türkiye'nin özgür bir şekilde ekonomisini yönetmesin Üretim Devrimi yapmasın diye bir zincir.



- NATO Türk halkına karşı. NATO darbeleri Türk halkına karşı yaptı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

"ERDOĞAN'I DESTEKLİYORSUNUZ" ELEŞTİRİLERİ

Doğu Perinçek, kendilerine yönelen "Erdoğan'ı destekliyorsunuz" eleştirilerinin Vatan Partisi'nin PKK ve FETÖ'nün yanına geçmediği sürece devam edeceğini belirtti. Perinçek, "Bizden asıl istenen PKK ve FETÖ'nün yanına geçmemiz" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bizden istenen Tayyip Erdoğan'a tavır almamız değil, PKK ve FETÖ ile aynı safta olmamız. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

AK PARTİ TÜRKİYE GEMİSİNDEN AYRILDI MI?

Perinçek, AK Parti'nin Türkiye gemisinde olmaya devam ettiğini belirtti. Altılı Masa'nın ABD'nin aleti olduğunu belirten Perinçek, AK Parti'nin böyle bir alet olma durumunda olmadığını belirtti. Perinçek, AK Parti'nin ABD'den korktuğunu belirtti. Perinçek, "korkaklar cesur olabilir" ifadelerini kullandı.

Perinçek, her savaşta korkakların olabileceği belirterek, "Komutanın görevi askere cesaret vermektir. Vatan Partisi'de Türkiye cephesinde bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendilerine yöneltilen, "Türkiye Rusya'nın hegemonyasına girecek" eleştirilene yanıt verdi. Perinçek, Türkiye'nin Rusya'nın hegemonyasına girme ihtimalinin olmadığını belirtti. Perinçek, "Türkiye'nin ekonomik gelişmesi Rusya'dan daha hızlı" ifadelerini kullandı. Perinçek ayrıca Rusya'nın Türkiye üzerinde hakimiyet kuracak bir durumu olmadığını berlitti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Rusya'nın Türkiye'yi hegemonya altına alma olasılığı yok. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

"O BAYRAK ÜRETİCİLERİN BAYRAĞI"

Perinçek, ABD'nin ekonomik programla Türkiye'nin yönetildiğini ve bu sebeple bugün pahallılığın olduğunu belirtti. "Mitinglerde bayrak sallayınca fiyatlar düşüyor mu?" ifadelerini kullanan Perinçek, sözlerine, "O bayrak üreticilerin bayrağı, dolar borsa komisyoncularının bayrağı değil" şeklinde devam etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türk bayrağı üreticilerin bayrağı. Sıcak para komisyoncuları istediği kadar Türk bayrağı sallasın...



- Sen hem NATO'dan yana ol hem Türk bayrağı salla. Senin bayrağın NATO. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

VATAN PARTİSİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİMİ DESTEKLEYECEK?

Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde esas olarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarıştığını belirtti. Adaylar arasında farklar olduğunu belirten Perinçek, "Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'yi yönetemeyeceğini görüyoruz. Kanıt ne? 21 yıldır iktidardalar ve aynı politikalarla devam ediyorlar. Geleceğe dönük bir vaat yok AK Parti'de" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Tayyip Erdoğan'ın da mevcut politikalarla Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini görüyoruz.

- Geleceğe dönük bir vaat yok AK Parti'de. Aynı yolda devam edeceksen ben de sana kefil olamam. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 2, 2023

Perinçek, Türkiye'nin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek bu zorluklar karşısında kolay çözüm olmadığını belirtti.