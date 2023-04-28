Türkiye'nin çıkarı nerede? - Görüş Alanı - 28 Nisan 2023

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

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Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

Konuklar:

• Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen

• Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek

• Süper Haber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Gazeteci Vedat Yenerer

• Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük

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