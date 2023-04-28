Türkiye'nin çıkarı nerede? - Görüş Alanı - 28 Nisan 2023
Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
Konuklar:
• Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen
• Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek
• Süper Haber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Gazeteci Vedat Yenerer
• Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük
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