Turuncu Kalkışma'ya "Dur" deme zamanı: "Ankara'daki gizli karargâhta planlanıyor"

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Turuncu Kalkışma tertibine karşı yaptığı birik çağrısını yorumladı.

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Turuncu Kalkışma tertibine karşı yaptığı birik çağrısını yorumladı.

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