"Büyük Sıfırlama" için düğmeye basıldı - Ülkelerin servetlerini boşaltma operasyonu

Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun tüm dünyada yaşanan ekonomik buhrana değindi. Coşkun konuyla alakalı "Amaç, küresel ekonomik kriz çıkarmak ve ulus devletlerin servetini boşaltarak yeni bir ekonomik modeli dünyaya dayatmak. Kira küresel bir sorun. Ülkelerin servetlerini boşaltma operasyonu. Ekonomik kriz artacak. Durum hiç iç açıcı değil." ifadelerini kullandı.