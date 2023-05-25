"Ümit Özdağ 180 derece döndü" - Televizyon Gazetesi - 25 Mayıs 2023
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Konuklar:
• Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur
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