"Ümit Özdağ 180 derece döndü" - Televizyon Gazetesi - 25 Mayıs 2023

Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

Son Güncelleme:

Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

Konuklar:

• Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur

# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # sinan sungur # haber # gündem # son dakika # türkiye # 2023 # siyaset # seçim # ümit özdağ # pkk # hdp # kılıçdaroğlu # millet ittifakı # özdağ

Benzer Videolar

Güne Başlarken - 25 Mayıs 2023 Güne Başlarken - 25 Mayıs 2023
Odak Noktası - 24 Mayıs 2023 Odak Noktası - 24 Mayıs 2023
Ana Haber - 24 Mayıs 2023 Ana Haber - 24 Mayıs 2023
"Piyonlar iktidar olamayacak "Piyonlar iktidar olamayacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos programı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos programı
"15 Temmuz ve 28 Mayıs aynı mevzidir" "15 Temmuz ve 28 Mayıs aynı mevzidir"
"ABD'nin "Erdoğan'ı yıkın" talimatını kabul ediyor musun?" "ABD'nin "Erdoğan'ı yıkın" talimatını kabul ediyor musun?"
Hizbullah'ı MİT mi kurdu? Hizbullah'ı MİT mi kurdu?
15 Temmuz neyse 28 Mayıs odur 15 Temmuz neyse 28 Mayıs odur
Ulusal Özel - 24 Mayıs 2023 Ulusal Özel - 24 Mayıs 2023
Günlük - 24 Mayıs 2023 Günlük - 24 Mayıs 2023
Gün Ortası - 24 Mayıs 2023 Gün Ortası - 24 Mayıs 2023
Çok Okunanlar
1 En iyi Xiaomi telefon hangisi?
2 Tarihte korku salan 4 hastalık!
3 25 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 YÖK'ten mezuniyet kararı
5 En fazla radyasyon yayan 10 akıllı telefon