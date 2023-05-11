Dr. Doğu Perinçek: "CHP-PKK görüşmesinin kayıtları devletin elinde"

Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'ne de konu olan "CHP yönetiminin çeşitli ülkelerdeki PKK yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin kayıtları devletin elinde var" açıklamasını yorumladı.

Son Güncelleme:

Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'ne de konu olan "CHP yönetiminin çeşitli ülkelerdeki PKK yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin kayıtları devletin elinde var" açıklamasını yorumladı.

# Televizyon Gazetesi # chp # pkk # kandil # terörist # terör # görüşme # hükümet # kayıtlar # Perinçek # halil nebiler

Benzer Videolar

"NATO ABD'nin saldırı örgütüdür" "NATO ABD'nin saldırı örgütüdür"
Televizyon Gazetesi - 11 Mayıs 2023 Televizyon Gazetesi - 11 Mayıs 2023
Güne Başlarken - 11 Mayıs 2023 Güne Başlarken - 11 Mayıs 2023
Ana Haber - 10 Mayıs 2023 Ana Haber - 10 Mayıs 2023
"Ankara'daki gizli karargâhta planlanıyor" "Ankara'daki gizli karargâhta planlanıyor"
"İktidar ve muhalefetin Suriye politikası etkisiz" "İktidar ve muhalefetin Suriye politikası etkisiz"
"Talat Paşa'yı İngilizler öldürdü" "Talat Paşa'yı İngilizler öldürdü"
Azerbaycan Gündemi - 10 Mayıs 2023 Azerbaycan Gündemi - 10 Mayıs 2023
Ulusal Özel - 10 Mayıs 2023 Ulusal Özel - 10 Mayıs 2023
Günlük - 10 Mayıs 2023 Günlük - 10 Mayıs 2023
Gün Ortası - 10 Mayıs 2023 Gün Ortası - 10 Mayıs 2023
Televizyon Gazetesi - 10 Mayıs 2023 Televizyon Gazetesi - 10 Mayıs 2023
Çok Okunanlar
1 11 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
2 Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor!
3 Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
4 Siyah Kleopatra Mısır'ı karıştırdı!
5 Mavi Giyim (MAVI) yüzde 432,42 kar payı dağıtacak