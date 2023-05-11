Dr. Doğu Perinçek: "CHP-PKK görüşmesinin kayıtları devletin elinde"
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'ne de konu olan "CHP yönetiminin çeşitli ülkelerdeki PKK yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin kayıtları devletin elinde var" açıklamasını yorumladı.
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'ne de konu olan "CHP yönetiminin çeşitli ülkelerdeki PKK yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin kayıtları devletin elinde var" açıklamasını yorumladı.
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